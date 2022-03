Liverpool, cinque italiane hanno vinto ad Anfield. Un interista sa come si fa

L’Inter ha archiviato il 5-0 alla Salernitana e ha già la testa proiettata al prossimo impegno. Non un impegno qualunque. I nerazzurri volano ad Anfield con l’obiettivo di rimontare i Reds e volare ai quarti di finale. Un’impresa sicuramente ardua espugnare Anfield ma un attuale interista, sa come si fa.

IMPRESA – Il termine giusto, per identificare ciò che attende l’Inter, è impresa. I nerazzurri, dopo lo 0-2 subito a San Siro, volano in Inghilterra martedì per provare la rimonta al Liverpool in Champions League. Nella storia, solo cinque squadra italiane hanno avuto la forza di espugnare Anfield, il celebre stadio del Liverpool. Dalla più antica alla più recente, ci sono riuscite nell’ordine: Genoa, Fiorentina (entrambe Coppa UEFA), Roma, Udinese (Europa League) e Atalanta. Proprio in quest’ultima fu decisivo un attuale giocatore dell’Inter, Robin Gosens. L’esterno tedesco, nella stagione 2020/2021, segnò il gol del definitivo 0-2 per la Dea facendola diventare la quinta squadra italiana in grado di espugnare Anfield. All’Inter servirà anche la sua voglia di lasciare di nuovo il segno. Contro la Salernitana è entrato e ha subito fatto vedere di che pasta è fatto: assist, tiri, corsa e tanta voglia di dimostrare. Servirà anche lui ad Anfield per tentare la rimonta.