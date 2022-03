In Inter-Salernitana l’ennesima conferma: Dimarco ha cambiato ruolo

Inter-Salernitana potrebbe aver cambiato definitivamente le gerarchie sulla fascia sinistra. Con Dimarco scalato definitivamente in difesa.

DOV’È DIMARCO? – Le scelte di Inzaghi in Inter-Salernitana confermano come le gerarchie sulla fascia sinistra siano ormai definitivamente cambiate. L’assenza di Perisic ha tolto da quella parte il titolare assoluto. La cosa da sottolineare è che al suo posto non ha giocato quella che a inizio anno era la sua prima riserva. Parliamo di Dimarco. Che nemmeno è subentrato a gara in corso.

NUOVE GERARCHIE – In assenza di Perisic Inzaghi si è affidato a Darmian. Una rarità vederlo a sinistra, ma è partito lui. Probabilmente una questione di personalità e leadership in una partita da vincere a ogni costo. Lo stesso una scelta forte. Che ha tolto Dimarco dalla sinistra. Anche perché uscito il 36 è arrivato Gosens. Colui che promette di essere il nuovo padrone del ruolo. O co-padrone, a seconda di cosa farà Perisic. Insomma, qualcosa è cambiato.

SCALATO IN DIFESA – A inizio stagione Dimarco doveva essere il secondo esterno a sinistra. Con la possibilità di fare anche il vice Bastoni, ma secondariamente. E a inizio stagione Inzaghi alternava il numero 32 e Perisic. Poi a novembre tutto è finito. Le ultime presenze da titolare come esterno per Dimarco risalgono a Empoli-Inter e Sheriff-Inter. 27 ottobre e 3 novembre. Da quel momento da titolare ha giocato in difesa, al posto di Bastoni. Da esterno solo da subentrante, a gara in corso. La sfida con la Salernitana sembra aver chiuso del tutto il capitolo.