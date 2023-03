Gasperini: «Quota Champions League? Ancora tante partite! Conterà un fattore»

Giampiero Gasperini, ha parlato nella conferenza stampa che precede Atalanta-Udinese. L’allenatore dei bergamaschi ha trattato vari temi tra cui la corsa all’Europa e alla Champions League che coinvolge anche l’Inter.

FINALE COMPLICATO − Giampiero Gasperini durante la conferenza stampa prima di Atalanta–Udinese ha parlato della corsa per le posizioni europee. Corsa nella quale è coinvolta anche l’Inter: «In questo momento faccio fatica a vedere una quota Europa o Champions League perché mancano troppe partite. Sono veramente tante e con una componente aleatoria anche di risultati. La Sampdoria sfiora il risultato a Roma, la Cremonese, o il Lecce contro di noi e via discorrendo. È un discorso che riguarda un po’ tutte le squadre. Io credo che questi club si sono migliorati di sicuro e hanno raggiunto una maggiore consapevolezza. Però conta tanto anche la disperazione, o per fare i punti per toglierti definitivamente dalla zona salvezza, o per fare i punti per andare in Europa. Quindi si entra in una fase dove tutti danno il cento per cento. Visto poi che i valori, tranne quelli di poche squadre, non sono così distanti le partite diventano molto più legate agli episodi. E per accorgersene basta vedere le partite».