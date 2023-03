Pioli: «Arrivato il momento di spingere! A gennaio abbiamo pagato…»

Stefano Pioli in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Milan ha parlato del momento cruciale della stagione considerando la lotta per un posto in Champions League.

LOTTA AL VERTICE – Stefano Pioli vuole subito mettere le cose in chiaro dopo un gennaio a detta sua difficile condita anche dalla sconfitta in Supercoppa Italiana con l’Inter, e lottare adesso per un posto in Champions League: «È arrivato il momento di dare continuità ai risultati, noi possiamo condizionare le nostre prestazioni. Abbiamo avuto delle difficoltà. La stagione è anomala per tutti, qualcuno ha pagato di più, qualcuno di meno. Noi abbiamo pagato abbastanza. Ora abbiamo l’opportunità per riprenderci qualcosa».