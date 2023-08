Garbo: «Mercato dell’Inter in attacco ridicolo. Non è favorita»

L’attacco dell’Inter è peggiorato, Daniele Garbo ne è sicuro e lo conferma in collegamento su TMW Radio dopo l’arrivo di Alexis Sanchez.

CRITICHE – Daniele Garbo non si tiene: «Sanchez è una minestra riscaldata, non conoscevo questa capacità di spaccare gli spogliatoi ed è un ulteriore motivo per dirgli di no. Soprattutto l’Inter aveva la necessità di vendere Correa, giocatore francamente inutile. Il mercato nerazzurro in attacco è ridicolo, a meno che Arnautovic improvvisamente non diventi un fenomeno. Mi sembra che l’Inter si sia indebolita, solo a centrocampo si è rafforzata forse anche se non c’è più Brozovic. Non è la grande favorita»