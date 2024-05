Inter, quinquennio di dominio: avversarie bruciate! Ora un traguardo – CdS

In cinque anni l’Inter ha bruciato per distacco le sue avversarie in Serie A. I numeri di Corriere dello Sport parlano chiaro. Adesso però c’è già un nuovo obiettivo.

DIVARIO – L’ultimo campionato, ancora in corso, con la penultima sfida di Serie A in programma domenica ha portato all’Inter il suo ventesimo scudetto e una bellissima seconda stella sul petto. Ma non solo. La stagione 2023-2024 permette di tracciare un bilancio sugli ultimi cinque anni dei nerazzurri e di ricavare delle risposte strabilianti. Come fa notare l’edizione odierna del Corriere dello Sport, infatti, l’ultimo quinquennio dell’Inter brilla e non solo per i due scudetti in bacheca – uno nell’era Antonio Conto e uno in quella attuale con Simone Inzaghi. Ciò che risalta negli ultimi cinque anni nerazzurri è la continuità e un ampio distacco raggiunto sulle avversarie.

NUMERI – A partire dalla stagione 2019-2020, infatti, si possono contare in casa Inter bene 421 punti. Un numero questo che risalta come il più alto fra ogni altra big della Serie A. L’unica squadra a riuscire a mantenersi “vicino” ai nerazzurri è stata il Milan, ma sempre con una distanza di 46 punti. Più ampi, invece, quelli di Juventus (con 61 punti in meno), Napoli (a meno 62 punti dall’Inter), Lazio e Atalanta (rispettivamente distanti 78 e 79 punti) e infine Roma (che supera addirittura il centinaio (a meno 103 punti dal club nerazzurro). Un divario, dunque, davvero enorme, soprattutto se si considera che in quei cinque anni l’Inter è stata anche l’unica a partecipare alla Champions League (con tanto di finale conquistata).

Inter, vuoi fare il bis?

BIS – Se poi aggiungiamo a questo strabiliante punteggio anche le due finali europee (tra Champions League ed Europa League), i due scudetti, le due Coppa Italia e le tre Supercoppe Italiane, allora il bottino si fa ancora più interessante. Adesso l’Inter è alla ricerca del nuovo traguardo: chiudere il campionato di Serie A a 98 punti e per farlo deve vincere le ultime due sfide della stagione. Ma questo non è l’unico obiettivo. La squadra di Simone Inzaghi ha il compito di sfatare un mito: la difficoltà nel riconfermarsi campioni d’Italia l’anno successivo. Ciò, infatti, a partire dal 2019-2020 non è mai accaduto. Per farlo l’Inter ha la necessità di rinforzarsi sul mercato, perché il prossimo anno quella in campionato non sarà l’unica battaglia.

