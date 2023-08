Pavard, ancora fermi. Distanza Bayern Monaco per Chalobah

Il Bayern Monaco sta lavorando per dare l’addio a Benjamin Pavard e far entrare un nuovo difensore. Trevoh Chalobah è il nome, ma c’è ancora distanza.

DIFFICILE – L’affare per Trevoh Chalobah sembra difficile da concludere per il Bayern Monaco. I bavaresi vorrebbero prenderlo in prestito, mentre il Chelsea aprirebbe solamente ad un acquisto a titolo definitivo. Il giocatore è favorevole al trasferimento perché ritroverebbe il suo ex allenatore Thomas Tuchel. Legata a tutto ciò è la questione Benjamin Pavard, per cui non c’è ancora il via libera. L’Inter attende.

fonte: Twitter Florian Plettenberg