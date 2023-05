Galliani: «Sarò a Istanbul! Milanista, ma in Europa si tifa Italia»

Ancora Adriano Galliani, a margine della prestazione della sua autobiografia ‘Le memorie di Adriano G.’ ha parlato della finale di Champions League dell’Inter.

IN FINALE – Altre dichiarazioni di Adriano Galliani che sarà a Istanbul a vedere la finale dell’Inter in Champions League, questo il suo messaggio: «Finale a Istanbul? Sono stato invitato dall’UEFA. Sono milanista, ma credo che per la città di Milano e per il calcio italiano faccia benissimo se una squadra italiana possa giocare una finale e vincere. Tutte le vittorie internazionali portano punteggio a tutte le squadre. In campionato si è rivali, quando si gioca con le squadre estere bisogna tifare per le squadre italiane».