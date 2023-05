Inter, prossima la rivoluzione in difesa: tanti nomi

L’Inter si prepara ad una rivoluzione radicale in difesa. La dirigenza sta già programmando il futuro, sono diversi i nomi sul taccuino e anche altrettanti i giocatori che andranno via in estate.

CESSIONI – Per l’Inter è attesa una rivoluzione in difesa. L’età dei calciatori che hanno comandato nel reparto aumenta, c’è bisogno di forze fresche in estate. Oltre a questo ci sono situazioni contrattuali da risolvere. Stefan de Vrij è in scadenza a giugno, anche se sembra esserci ottimismo per la sua permanenza. Anche Danilo D’Ambrosio ha il contratto con termine giugno 2023, ma probabilmente il difensore lascerà il club nerazzurro. Le ultime prestazioni non sono state convincenti, gli infortuni di questa stagione pongono seri dubbi sulla sua affidabilità dal punto di vista fisico. Il giocatore che però è ritenuto più importante e abbandonerà la scialuppa meneghina è proprio Milan Skriniar.

Inter, le possibili manovre

SOSTITUTI – Skriniar abbraccerà a luglio il “progetto” multi-miliardario del Paris-Saint-Germain. I soldi hanno attratto lo slovacco, la patata bollente ora passa alla dirigenza dell’Inter. L’obiettivo è quello di trovare un sostituto all’altezza, i nomi già sono noti e sono girati negli ultimi giorni. Il primo è Nacho Fernandez (vedi articolo), difensore di 33 anni di grande esperienza del Real Madrid. Lo spagnolo è in scadenza a giugno e secondo Marca l’Inter avrebbe offerto un triennale per convincerlo a volare verso Milano. Il secondo è quello di Benjamin Pavard (vedi articolo), calciatore francese di 27 anni che ha già vinto un Mondiale e una Champions League con il Bayern Monaco. Il suo contratto è in scadenza l’anno prossimo, potrebbero bastare 20 milioni per portarlo ad Appiano Gentile. Le operazioni sono estremamente complesse, ma saranno essenziali per dare il materiale giusto a Simone Inzaghi per continuare a vincere da allenatore dell’Inter.