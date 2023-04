Gallagher (Oasis): «In finale vorrei incontrare l’Inter! Sono deboli»

L’ex leader degli ‘Oasis’, Noel Gallagher, grande tifoso del Manchester City, si è espresso su una possibile finale di Champions League. A detta sua l’Inter è la squadra più debole

PREFERENZA − Ospite a Sky Sport 24, il noto cantante Noel Gallagher, ex leader della storica band inglese degli ‘Oasis’. Gallagher è grandissimo tifoso del Manchester City. Il suo pensiero in merito alla possibile finale di Champions League: «Chi vorresti incontrare in finale di Champions League? L’Inter, perché é la più debole dell’altro tabellone. Peraltro Romelu Lukaku non sta facendo bene. Secondo me il Napoli è più forte del Milan, ma tutte le italiane hanno dei tifosi fantastici che creano atmosfere incredibili. Però se proprio devo scegliere dico Inter, non sono molto bravi».