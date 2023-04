VIDEO – Inter-Monza 0-1: prima del Benfica altro colpo basso in campionato! | TG Inter-News 17/04/2023

TG Inter-News al via con una nuova edizione, rinnovata e sempre più digitale! Ecco il punto sulla giornata nerazzurra, in formato video, a firma Inter-News.it. Quest’oggi il focus è sulla sconfitta dell’Inter col Monza, in attesa del ritorno dei quarti di Champions League col Benfica

TG IN NERAZZURRO − L’Inter sbanda pericolosamente in campionato. La squadra di Inzaghi si arrende per 0-1 contro un Monza che a San Siro si difende con ordine. Nel post partita il tecnico ha cercato di individuare i motivi dell’ennesimo scivolone arrivato in campionato (qui le sue parole). Con una classifica che ora preoccupa, i nerazzurri si preparano alla sfida con il Benfica di mercoledì: Calhanoglu è recuperato e sarà della sfida, altro forfait per Skriniar. Poi il focus sul ricorso dell’Inter per la squalifica di Lukaku in Coppa Italia e alla debacle dell‘Inter Women contro la Roma. Tutto questo e molto altro nell’appuntamento di oggi del TG Inter-News, curato e realizzato dalla nostra redattrice Romina Sorbelli, in conduzione nell’edizione odierna. Di seguito il TG IN di lunedì 17 aprile pubblicato sulla nostra Web TV (iscriviti subito!).

