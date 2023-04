Inter, ‘dimentica’ il campionato! Col Benfica non ammesse distrazioni

L’Inter mercoledì sera sfiderà a San Siro il Benfica per la gara di ritorno dei quarti di finale di Champions League. La squadra di Inzaghi deve dimenticare, in fretta, l’ennesimo scivolone arrivato in campionato contro il Monza. Contro i lusitani non sono ammesse distrazioni

SOLIDITA’ – L’Inter, si è fermata di nuovo in campionato. Contro il Monza è arrivata l’undicesima sconfitta stagionale in Serie A, con un copione sinistramente simile agli altri scivoloni fatti registrare dai nerazzurri in questa stagione travagliata. La squadra di Inzaghi però, come spesso ha dovuto fare in stagione, dovrà fare un reset mentale immediato: mercoledì sera a San Siro sarà ospite il Benfica. I lusitani, regolati al “Da Luz” per 0-2 dagli uomini di Inzaghi, arriveranno con la voglia di dare battaglia e ribaltare un risultato che al momento li condanna. L’Inter, nonostante il vantaggio, non può permettersi cali di tensione. Un’eventuale eliminazione sarebbe la pietra tombale per un gruppo di calciatori che si è dimostrato fragile dal punto di vista mentale.

INTER DI COPPA – Servirà, quindi, la miglior versione dell'”Inter di Coppa”. La squadra di Inzaghi ha l’occasione di ottenere un risultato importantissimo. Al netto del piazzamento finale in campionato, l’eventuale approdo in semifinale darebbe un nuovo lustro ad una stagione che è ad oggi è nell’occhio del ciclone nonostante un trofeo vinto (la Supercoppa col Milan) e la prospettiva di un percorso Europeo che in Champions League potrebbe vedere i nerazzurri arrivare a vette che non vengono raggiunte dal 2010.