Inzaghi: «Inter, capire cosa non va in Serie A. Episodi non a favore»

Inzaghi, nel post partita di Inter TV, è l’unico che si è presentato dopo l’ennesima figuraccia contro il Monza. L’allenatore prova a giustificare il nuovo disastro sportivo di stasera.

IL COMMENTO DEL TECNICO – Simone Inzaghi parla al termine di Inter-Monza: «Nel primo tempo la squadra ha fatto una buona gara, col neo di non aver fatto gol. Poi nel secondo tempo siamo entrati in campo, ci siamo innervositi un pochettino e abbiamo perso le distanze, perché la squadra ha tanta voglia di ritrovare questa vittoria che sta mancando da tempo. Sorprenderli in profondità non era difficilissimo, perché il Monza è stato abbastanza basso, però abbiamo creato tante occasioni che dovevamo concretizzare. Il pallone non vuole entrare? Sembra la fotocopia di Salerno e della Fiorentina. Abbiamo creato tantissimo ma in questo momento l’episodio non ti viene a favore, dobbiamo fare di più perché in questo momento quello che facciamo non basta».

TRE IMPEGNI APPROCCIATI MALE – Inzaghi risponde a una domanda sul gestire le tre competizioni: «Abbiamo visto che altre grandissime squadre stanno soffrendo gli impegni così ravvicinati. Chiaramente sono molto impegnativi, però siamo l’Inter e le abbiamo sempre onorate al meglio. Abbiamo Coppa Italia e Champions League e vogliamo andare avanti, però dobbiamo capire cosa non va in campionato. Il Benfica? Abbiamo una partita difficile e impegnativa, che dovremo affrontare nel migliore dei modi. Partiamo con un buon vantaggio però dobbiamo fare una grande gara per andare in semifinale».