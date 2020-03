Gabigol-Flamengo: le cifre definitive dell’accordo con l’Inter

Nello scorso mercato di gennaio l’Inter ha ceduto a Gabigol al Flamengo a titolo definitivo: sul bilancio del club brasiliano le cifre dell’accordo

Nel corso dello scorso mercato di gennaio l’Inter ha ceduto definitivamente Gabriel Barbosa noto “Gabigol” al Flamengo, club con cui aveva disputato l’ultima stagione in prestito, chiudendo così definitivamente l’avventura in nerazzurro dell’attaccante brasiliano, arrivato con grandi attese nell’estate del 2016 per un investimento di più di 30 milioni ma che ha clamorosamente deluso disputando appena 9 partite con un solo gol (decisivo, contro il Bologna) in 4 anni passati più in prestito che ad Appiano Gentile. Consultando il bilancio del Flamengo emerge che la cifra totale pagata all’Inter per il cartellino del giocatore è stata 16.500.000 euro, accordo formalizzato il 27 gennaio del 2020. Gabigol ha firmato col Flamengo un contratto valido fino al 31 dicembre 2024.