VIDEO – Tanti auguri a Francesco Moriero, i suoi gol con l’Inter

Francesco Moriero oggi compie 51 anni. Facciamo i nostri auguri all’ex centrocampista dell’Inter rivedendo i suoi gol realizzati in tre anni con la maglia dell’Inter

I tifosi dell’Inter oggi possono festeggiare il compleanno di un giocatore che, nonostante una breve carriera in maglia nerazzurra, è stato molto amato da tutti i sostenitori, Francesco Moriero. L’ex centrocampista, esterno destro dotato di grande velocità, temperamento e forza fisica, nonché di notevoli doti acrobatiche, ha disputato solo tre stagioni con la maglia dell’Inter mettendo insieme un totale di 87 presenze e 10 gol tra il 1997 e il 2000 prima di andare a chiudere la carriera nel Napoli. La sua stagione migliore, quella in cui conquistò anche la maglia della Nazionale italiana, fu senza dubbio la prima, quella in cui con 44 presenze totali e 6 reti tra campionato e coppe fu un elemento imprescindibile della formazione di Gigi Simoni dando il suo contributo importante alla conquista della Coppa Uefa e al secondo posto in campionato. Facciamo i nostri auguri a Francesco Moriero rivedendo tutti i suoi 10 gol con la maglia dell’Inter nel video proposto dall’account youtube ufficiale della società nerazzurra.

fonte video: account youtube Inter