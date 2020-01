Franci: “Conte vuole vincere, è il Klopp italiano. Sullo scudetto…”

Antonio Conte continua a raccogliere ammiratori tra le fila degli addetti ai lavori. Ecco l’opinione espressa da Paolo Franci ai microfoni di “Radio Sportiva”. Il giornalista si lancia poi in un pronostico azzardato.

VINCERE, SOLO VINCERE – Nella mente di Antonio Conte esiste solo la vittoria, elemento che ha ricercato sin dal suo primo giorno all’Inter. Finora, in campionato, Conte ha vinto 14 gare con i nerazzurri: in questo modo, ha tagliato il traguardo delle 100 vittorie da allenatore, in sole 145 partite. E lo ha fatto a modo suo, cercando di imprimere l’impronta del suo gioco sulla partita, e dettando il ritmo lungo i 90 minuti. Il gioco come mezzo per ottenere il risultato, i tre punti finali. A Paolo Franci, questa attitudine ricorda Jurgen Klopp, tecnico del Liverpool: entrambi sono due allenatori che fanno dell’intensità il loro marchio di fabbrica. Questa le parole del giornalista: «Non esiste l’allenatore che cerca il “bello”, esiste quello che vuole vincere. Poi ci si può lavorare sulla qualità. Conte è un po’ il Klopp italiano: dal punto di vista dell’intensità è simile. Conte ha saputo ridare spolvero a Candreva e Brozovic, operazione simile a quella fatta con Giaccherini e Pellè in Nazionale. Credo che sarà l’Inter a vincere lo scudetto».