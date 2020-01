Coppa di Lega in Francia, Icardi titolare per tentare l’assalto alla semifinale

Condividi questo articolo

Mauro Icardi partirà titolare nel Paris Saint Germain che alle 21.05 affronterà il Saint-Etienne. La partita è valida per l’accesso alla semifinale della Coppa di Lega francese: ecco la formazione parigina schierata da Thomas Tuchel.

IN PRIMA FINALE – Mauro Icardi parte ancora titolare nell’attacco del Paris Saint Germain. La squadra allenata da Thomas Tuchel affronterà il Saint-Etienne tra le mura amiche, alle 21.05 di stasera. La partita è un quarto di finale della Coppa di Lega di Francia: sfida secca, chi vince accede direttamente alla semifinale (che si disputerà già il 21 gennaio). L’ex capitano dell’Inter parte titolare, raccogliendo il secondo gettone stagionale in questo torneo. I parigini sperano anche nei suoi gol per passare il turno: è l’unica competizione dove, con la maglia del PSG, non ha ancora timbrato il cartellino. Per l’argentino si tratta della presenza numero 20 con la maglia del PSG. In campo anche il belga Thomas Meunier, che piace molto ad Antonio Conte per la fascia destra. Ecco la formazione schierata per la partita di stasera: Sergio Rico; Thomas Meunier, Thilo Kehrer, Marquinhos, Juan Bernat; Marco Verratti, Idrissa Gueye; Angel Di Maria, Kylian Mbappé, Mauro Icardi, Neymar.