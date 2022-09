FOTO – Zanetti dopo il viaggio in Turchia: «Grazie a tutti per l’accoglienza»

Zanetti è volato in Turchia con l’Inter per consolidare la presenza del brand nerazzurro e di Inter Academy (vedi articolo). Il vice presidente interista ha voluto ringraziare personalmente attraverso Instagram l’accoglienza di tutti i tifosi nerazzurri

ACCOGLIENZA – Javier Zanetti ha guidato la delegazione dell’Inter volata in Turchia per una due giorni di calcio, educazione e sport. Il vice presidente nerazzurro ringrazia personalmente tutti i tifosi nerazzurri per l’accoglienza: “Grazie ai tantissimi tifosi nerazzurri che ci hanno accolto con tantissimo affetto a Mersin, in Turchia. Due giorni che sono stati inaugurati da una gala dinner e da uno speciale allenamento presso il Mersin Stadium, che ha visto la presenza di 500 bambini in campo e un nutrito gruppo di tifosi che hanno colorato di nerazzurro le tribune dello stadio”.

L’Inter continua a consolidare la sua presenza nel mondo.