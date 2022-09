Lukaku, lavoro personalizzato sul campo: una chiara intenzione – Sky

Lukaku è fermo da fine agosto e dopo la sosta tornerà a disposizione di Inzaghi. Il belga, secondo quanto rivelato da Paventi, anche oggi ha lavorato sul campo. Ad Appiano Gentile gruppo a ranghi ridotti con molti aggregati (vedi articolo)

LAVORI IN CORSO – Romelu Lukaku è l’uomo più atteso in vista di Inter-Roma. I nerazzurri si sono ritrovati oggi ad Appiano Gentile a ranghi ridottissimi e con tanti aggregati dalla Primavera. Andrea Paventi fa il punto sul recupero del belga: «Oggi Lukaku ha fatto lavoro personalizzato sul campo, vedremo i progressi giorno dopo giorno ma lui ci ha già fatto capire di voler tornare». Il numero 90 dell’Inter non ha intenzione di rimandare il suo ritorno in campo.