Skriniar: «Un onore rappresentare la Slovacchia». Con un ruolo ‘speciale’

Due sfide attendono la Slovacchia di Milan Skriniar nei prossimi giorni. La prima domani, contro l’Azerbaijan. La seconda domenica, contro la Bielorussia. Entrambe valide per la Nations League. Due gare speciali peri il difensore dell’Inter, che scenderà in campo con la fascia da capitano.

RAPPRESENTANTE – Milan Skriniar scenderà in campo con la fascia da capitano per la sua Slovacchia. Due importanti sfide lo attendono, contro Azerbaijan e Bielorussia, valevoli per la UEFA Nations League. Il difensore dell’Inter ha espresso tutta la sua gioia per il ruolo assegnatogli: «Sono soddisfatto e felice. È un onore poter guidare questa squadra. Farò di tutto per meritarmi questa fascia».

Fonte: Sport.aktuality.sk