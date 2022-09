Inter-Roma, un problema in attacco condiviso da entrambe le squadre

Mentre Simone Inzaghi da una parte e José Mourinho dall’altra provano a preparare Inter-Roma, entrambi devono fare i conti con un problema condiviso. Che riguarda l’attacco. Nel dettaglio i giocatori argentini che torneranno a disposizione a ridosso della sfida di San Siro.

CORSA CONTRO IL TEMPO – Il problema Nazionali si presenta sia per Simone Inzaghi che per José Mourinho in vista di Inter-Roma dell’1 ottobre a San Siro. Soprattutto in attacco. Il tecnico nerazzurro avrà infatti a disposizione Lautaro Martinez e Joaquin Correa a ridosso della partita, così come il portoghese dovrà attendere Paulo Dybala (già non al top della condizione a causa del problema muscolare che lo ha costretto a saltare la gara contro l’Atalanta). I tre non saranno in Italia sicuramente prima di mercoledì e in campo prima di giovedì. A due giorni da Inter-Roma. Già, perché il secondo e ultimo impegno per l’Argentina è in programma la notte tra il 27 e 28 ottobre (ore 2 italiane). Una “semplice” amichevole che causa non pochi grattacapi sia a Inzaghi che a Mourinho.