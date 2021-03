FOTO – Serie A, ecco in anteprima il nuovo pallone 2021-22: i dettagli

La Serie A presto presenterà il nuovo pallone in vista della stagione 2021-22. Il sito Footy Headlines, specializzato nelle anticipazione legate alle meglie da calcio e non solo, ha svelato nuovi dettagli.

NUOVO PALLONE – Serie A, in arrivo il nuovo pallone “Nike Flight” per la stagione 2021-22. Nello specifico sarà il nuovo pallone “invernale” della prossima stagione. Sarà caratterizzato da una base gialla, abbinata con qualche simbolo arancione e logih in blu. Il logo della Serie A è stampato sulla parte superiore del pallone. Di seguito ulteriori dettagli analizzati dal sito: “La tecnologia ‘Nike Aerowsculpt’ utilizza scanalature sagomate per interrompere il flusso d’aria attraverso la palla per una minore resistenza e un volo più stabile. La rivoluzione nell’aerodinamica si traduce in un volo più fedele del 30% rispetto al pallone Merlin di Nike.

L’inchiostro stampato in 3D aiuta a mettere a punto il volo della palla per aiutarti a colpire.

La tecnologia All Conditions Control (ACC) ti consente di ottenere un tocco costante in condizioni di asciutto o bagnato. Colorazione: giallo / arancione totale / blu racer”. Di seguito l’immagine del pallone.

Fonte: footyheadlines.com