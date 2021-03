VIDEO – Tanti auguri a Francesco Moriero! Tutti i suoi gol con l’Inter

Francesco Moriero, ex ala dell’Inter dal 1997 al 2000, compie oggi 52 anni. Rivediamo tutti i suoi gol con la maglia nerazzurra.

ALA TORNANTE – Oggi compie 52 anni Francesco Moriero, ala dell’Inter nel triennio 1997-2000. Nel suo periodo in nerazzurro è entrato presto nel cuore dei tifosi, grazie soprattutto al suo sorriso contagioso. E anche ad alcuni autentici capolavori firmati con la maglia dell’Inter, essenzialmente nella prima stagione, la 1997/98. Su tutti, si ricordano la strepitosa rovesciata contro il Neuchatel Xamax in Coppa UEFA (vedi video), e lo slalom gigante contro il Piacenza, in campionato (vedi video). Ma un altro ricordo che rimarrà indelebile nella memoria collettiva è il gesto dello “sciuscià”: Moriero era solito festeggiare i gol dei compagni lustrando loro le scarpe. Un gesto volto a sottolineare la pregevole fattura di un gol, inaugurato da Alvaro Recoba alla prima partita in nerazzurro di entrambi (vedi video). Con la maglia dell’Inter Francesco Moriero segna 10 gol in 83 presenze, alzando al cielo la Coppa UEFA 1997/98 (suo l’assist per l’iconico 0-3 di Ronaldo). Rivediamoli tutti nel video YouTube pubblicato proprio dal club: