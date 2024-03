Focolari: «Acerbi? Senza prove non puoi condannare! Attenti»

Non è ancora arrivata una decisione della Procura Federale sul caso Acerbi-Juan Jesus, cosa che dà possibilità di valutare in entrambi i casi. Focolari, nel corso di Radio Radio – Lo Sport, dà un avvertimento alle parti.

OCCHIO ALLE ACCUSE – Furio Focolari non può avere la certezza – come tutti – di cosa ha detto Francesco Acerbi: «Dobbiamo distinguere le cose. Un conto è il fatto che è successo, un conto è il dibattito giuridico. La Giustizia Sportiva è pur sempre un dibattito giuridico: senza nessuna prova non puoi condannare nessuno. Io sono convinto che Acerbi abbia detto quello che dice Juan Jesus, ma lo devi dimostrare in sede dibattimentale. Perché se non me lo dimostri non conta nulla. Se non esiste la prova nessun giudice può condannare».