Vocalelli: «Razzismo Acerbi? Se non è vero denunci Juan Jesus!»

Sono passati tre giorni da Inter-Napoli e ancora non si è capito con certezza chi abbia ragione fra Acerbi e Juan Jesus. Vocalelli, in collegamento con Radio Radio – Lo Sport, valuta cosa debba succedere se gli insulti razzisti non siano esistiti.

IL CONTRARIO – Alessandro Vocalelli si augura che l’episodio denunciato domenica non sia vero: «Spero per Francesco Acerbi che non prenda dieci giornate, perché quando un calciatore subisce una squalifica del genere è molto pesante. Poi: di cosa si è scusato? Se ha detto “ti faccio nero” gli dici che non ha capito nulla. Poi, se Juan Jesus ha detto il falso, mi aspetto che Acerbi lo denunci per calunnia. Se non è vero a questo punto deve lui rivalersi nei confronti di Juan Jesus, che l’ha fatto passare di fronte a tutto il mondo sportivo per un qualcosa che non è».