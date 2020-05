FIGC, continuano i controlli sanitari in Serie A:...

FIGC, continuano i controlli sanitari in Serie A: le 3 squadre visitate oggi

In attesa della ripresa della Serie A, la FIGC mantiene alta l’attenzione sui protocolli di sicurezza in allenamento. Come appena annunciato attraverso un comunicato ufficiale, sono tre le società controllate nella giornata odierna

COMUNICATO FIGC – “Continuano le verifiche del pool ispettivo della Procura Federale costituito per la verifica del rispetto dei protocolli sanitari presso i centri sportivi delle squadre di Serie A. Oggi è stata la volta di Lecce, Milan e Roma, dopo che nella scorsa settimana era toccato a Fiorentina, Lazio e Napoli. Nel corso delle visite, la Procura verifica il rispetto dei protocolli sanitari e lo stato dei centri di allenamento, oltre ad acquisire documentazione relativa ai tamponi e ai test sierologici che devono essere eseguiti con scadenze temporali dettagliate”.

Fonte: FIGC