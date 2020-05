Ramsey: “Finalmente possiamo ripartire. Porte chiuse? Contro l’Inter…”

Aaron Ramsey, centrocampista della Juventus, ha parlato in esclusiva a “Sky Sport” della ripresa della Serie A e del fatto di giocare a porte chiuse, come già successo in occasione della sfida contro l’Inter a marzo.

RIPRESA – Aaron Ramsey ha espresso tutta la sua gioia per poter riprendere con il calcio giocato: «Ho letto che in Germania c’è stato un aumento degli infortuni, penso che le cinque sostituzioni possano aiutare, sarà importante parlare con il tecnico e con lo staff sul nostro stato di salute. Ci saranno sicuramente dei rischi ma dobbiamo essere contenti di poter tornare in campo. Sto molto bene, finalmente possiamo allenarci tutti insieme ed è molto bello perché siamo tornati a fare ciò che ci piace».

PORTE CHIUSE – Ramsey è poi tornato a parlare del fatto di dover giocare a porte chiuse: «Sono molto contento per la notizia della ripartenza, penso che in Italia si sia cercato di rispondere al meglio all’emergenza dato che è stato uno dei paesi più colpiti. Si sta tornando a una nuova normalità ed è giusto che anche il calcio riparta. Siamo contenti di poterlo fare seguendo i protocolli di sicurezza, aspettiamo di ripartire con questo nuovo tipo di partite a porte chiuse e senza tifosi che abbiamo già sperimentato mesi fa contro l’Inter. Dobbiamo farlo per chiudere la stagione, poi si vedrà».