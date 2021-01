Ferri: Â«Maradona? In un Napoli-Inter giocÃ² con le scarpe slacciate!Â»

Ferri: «Maradona? In un Napoli-Inter giocò con le scarpe slacciate!»

Riccardo Ferri

Maradona resterà nella storia del calcio mondiale per tutta la vita. Riccardo Ferri, ex giocatore dell’Inter, nel corso della quarta puntata di “Live from Trophy Room”, ha ricordato un aneddoto legato all’attaccante argentino. Ecco un breve estratto.

UN ANEDDOTO – Maradona ricordato da Riccardo Ferri, ex difensore dell’Inter, nel corso di “Live from Trophy Room“, appuntamento organizzato all’insegna dell’internazionalità, con tredici Club che si sono collegati per una chat tutta nerazzurra: “I soci collegati da tutti e 5 i continenti hanno avuto l’opportunità unica di visitare virtualmente la sala coppe dell’Inter HQ e di trascorrere più di un’ora con l’ex difensore nerazzurro, tra domande, racconti, aneddoti e curiosità sul mondo Inter e sulla storia del Club”. Di seguito le parole dell’ex nerazzurro in ricordo di Diego Armando Maradona: «Diego è stato un avversario leale. Un avversario che ti toglieva il sonno alla vigilia quando lo dovevi affrontare. Un aneddoto riguardo un Napoli-Inter, giocò venti minuti con le scarpe slacciate a Napoli. Questa è stata una delle cose che mi sono rimaste più impresse di questo giocatore al di là di quello che conoscete voi a livello televisivo».