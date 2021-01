Marchetti: Â«Passi in avanti Inter per i rinnovi. Non solo Lautaro MartinezÂ»

Marchetti: «Passi in avanti Inter per i rinnovi. Non solo Lautaro Martinez»

Luca Marchetti

Marchetti – giornalista di “Sky Sport” -, nel consueto editoriale del giovedì per il portale “Tutto Mercato Web”, fa il punto della situazione sul mercato. In casa Inter è “solo” tempo di rinnovi, a partire da quello di Lautaro Martinez

TEMPO DI RINNOVI – L’editoriale di Luca Marchetti tratta anche quella che può essere definita la migliore notizia in casa nerazzurra nelle ultime ore: “[…] Passi in avanti in casa Inter per il futuro. Non parliamo di giocatori, anzi parliamo di giocatori ma non di nuovi giocatori. Si è parlato soprattutto di rinnovi. Sono arrivati in sede infatti gli agenti di Lautaro Martinez. Incontro durato circa un paio d’ore, incontro programmato da tempo ma che il Covid-19 aveva di fatto rimandato. Non è arrivata la firma, ma le parti si sono trovate d’accordo sulla volontà di rimanere e di rinnovare (e adeguare) il contratto. Al netto delle pretendenti che Lautaro Martinez ha avuto (Barcellona) e che magari avrà anche il futuro. È chiaro che la situazione economica attuale e nello specifico quella della società nerazzurra non accelera i tempi. Ma la volontà c’è. L’altro giocatore di cui si è parlato è Alessandro Bastoni. Anche lui deve rinnovare, anche per lui la voglia di rimanere nella squadra nerazzurra c’è e anche per lui l’Inter è pronta a scrivere. Più facile per le cifre, certamente più basse che quelle di Lautaro Martinez. Quindi in teoria potremmo dire più avanti”. Marchetti conferma dunque le ultime novità positive (vedi articolo).

