Ferri: «Inter, partita sfortunata. Resta un dato dall’anno scorso»

Ferri è convinto che l’Inter non sia stata fortunata contro lo Shakhtar Donetsk. A Sport Mediaset l’ex difensore mette a confronto lo 0-0 di Kiev con quello dello scorso anno.

IL REPLAY – Riccardo Ferri vede analogie fra questo 0-0 di Shakhtar Donetsk-Inter e quello di undici mesi fa: «Si ripete questa capacità di costruire delle occasioni, sia nel primo sia nel secondo tempo. Devo dire che la costruzione dal basso si faceva con fatica, quindi loro riuscivano a recuperare palla ed essere pericolosi. È stata una partita sfortunata, vedi l’occasione di Edin Dzeko, però il fatto che l’Inter riesca a costruire tanto è positivo. Però restano le cose dell’anno scorso: si fa fatica a fare punti, gol e superare le squadre che sembrano inferiori. Le traverse consecutive di Nicolò Barella? Ci sono delle analogie in campo, dei parallelismi. L’anno scorso era molto più brava a dare degli strappi in verticali, però è un’Inter che cerca di fare la partita. Manca concretizzare un 20% in più».