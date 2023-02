Facchetti: «Inter-Porto gara non semplice. Inzaghi ritrova le sue certezze»

L’Inter ha ottenuto la vittoria a San Siro contro il Porto in Champions League e proprio, partendo da questo discorso, ha rilasciato interessanti dichiarazioni Gianfelice Facchetti a SerieANews.com. Il figlio dell’ex gloria nerazzurra ha poi anche parlato delle certezze che Simone Inzaghi sta man mano ritrovando (vedi articolo).

CERTEZZE − Gianfelice Facchetti, figlio dell’ex gloria nerazzurra Giacinto Facchetti, ha parlato così dell’Inter: «Sapevamo che la partita dell’Inter contro il Porto non era semplice, i portoghesi sono un avversario ostico e che fanno la propria partita. Era meglio avere due gol di vantaggio, ma anche questo piccolo vantaggio sarà utile per il match di ritorno. Il Porto è una squadra poco abituata ad attaccare, non sembra avere nelle sue corde queste caratteristiche ma dovrà farlo in ogni caso in Portogallo. Oltre alla vittoria, Simone Inzaghi ha finalmente ritrovato Marcelo Brozovic, Romelu Lukaku e Robin Gosens che sono entrati bene nella sfida di Champions League. Capitan futuro? Credo che la scelta di Lautaro Martinez accontenti tutti. È una figura adatta ed anche nella sua prima volta da capitano ha avuto un ottimo impatto. Ha uno spiccato senso di capacità morale».