Lautaro Martinez, non fermarti! A Bologna l’Inter si affida sul nuovo Toro

L’Inter scenderà in campo domenica 26 febbraio alle 12:30 contro il Bologna: Simone Inzaghi e i suoi tornano al Renato Dall’Ara dopo la debacle della scorsa stagione e ora più che mai c’è voglia di riscatto. Imprescindibile diventa allora il miglior Lautaro Martinez, capace di segnare gol importanti.

RISCATTO − L’Inter torna allo Stadio Renato Dall’Ara, laddove lo scorso anno si sono vissuti momenti di sconforto totale. Quasi un anno quindi dopo la squadra di Simone Inzaghi, su quello stesso campo in cui è iniziato il momento più complicato della scorsa stagione che ha portato alla perdita dello Scudetto, cercherà perciò un vero e proprio riscatto. E per ottenerlo si affiderà ai suoi leader. In attacco, un posto da titolare dovrebbe andare ancora una volta proprio a Lautaro Martinez. E, se si parla di leader, proprio lui ha dimostrato di esserlo. C’è bisogno dei suoi gol, in attesa del ritrovamento del miglior Romelu Lukaku (vedi articolo), che si sono mostrati in questa stagione il più delle volte imprescindibili.

L’Inter si affida a Lautaro Martinez: nel mirino c’è il Bologna per segnare gol pesanti

CONTINUITÀ − Il Lautaro Martinez di questa stagione è un attaccante maturo, un leader, è imprescindibile. È un campione del mondo. Cosa che gli ha dato sicurezza, ma anche consapevolezza delle proprie qualità e capacità. Contro il Porto, in Champions League, non ha trovato il gol ed è per questo motivo che nel mirino adesso c’è il Bologna al Dall’Ara. È un’occasione da non perdere per dimostrare che in questa stagione la musica è diversa. La volontà è quella di evitare il blocco del gol contro cui, di annata in annata, l’argentino ha dovuto combattere. Manca la sua rete, quindi, in casa del Bologna e quale occasione migliore per trovare continuità e soprattutto il gol che potrebbe portare al risultato del riscatto? L’Inter chiama, Lautaro Martinez si prepara ad Appiano Gentile per rispondere al meglio.