Esposito fa parlare il campo: il prestito Inter titolare in Basilea-San Gallo

Esposito è sceso titolare nella gara pareggiata per 2-2 dal Basilea contro il San Gallo. Per il giovane attaccante, in prestito dall’Inter, un’ora circa di partita

UN’ORA − Termina in parità Basilea-San Gallo, match valido per la ventiquattresima giornata della Super League svizzera. In campo dal primo minuto anche il prestito Inter, Sebastiano Esposito, che nelle ultime settimane ha fatto più parlare fuori che dentro il campo. Rimonta per il Basilea dopo l’iniziale uno-due ospite tra il 20′ e il 22′ con Guillemenot e Duah. La reazione dei padroni di casa arriva nella ripresa grazie alla doppietta di Calov. Per Esposito, 57 minuti di partita.