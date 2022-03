Pandev: «Inter stanca ma ritornerà. Nel 2010 avrei fatto anche il terzino»

Goran Pandev, in collegamento su Sportitalia, ha commentato la lotta scudetto in Serie A. Una considerazione sulle due sue ex squadre, Inter e Napoli. Poi ricorda l’aneddoto sulla squadra del 2010

DUE IN LOTTA − Pandev ritiene le sue due ex squadre favorite per il campionato: «Il Napoli può vincere lo scudetto. Inter e Milan hanno sbagliato tante partite, dando la possibilità agli azzurri. Inter favorita ma c’è ancora la Champions League. Ha avuto tante partite e la squadra è un po’ stanca. Si è visto nelle ultime partite, ha poi sbagliato la gara col Milan in cui poteva chiudere il campionato. Se va fuori dalla Champions League allora può vincere il campionato. Inter 2010? Per giocare in quella squadra, io avrei fatto anche il terzino. Su Samuel Eto’o, riuscì a convincerlo dicendogli che se lui avesse fatto l’esterno l’Inter avrebbe vinto la Champions League».