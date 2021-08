Esposito protagonista anche in Europa: due assist in Conference League

Sebastiano Esposito continua a stupire nella sua nuova esperienza in prestito al Basilea. Dopo i tre gol in tre partite di campionato, l’attaccante di proprietà Inter è stato protagonista con due assist anche nella vittoria in Conference League per 4-0 contro l’Ujpest.

INIZIO COL BOTTO – Prosegue il periodo di grande forma di Sebastiano Esposito, che fin dal suo arrivo in prestito dall’Inter al Basilea continua a inanellare ottime prestazioni. Dopo i tre gol in tre partite di campionato svizzero, questa sera è stato protagonista anche in Europa. Sono suoi, infatti, due degli assist per i quattro gol segnati dalla squadra elvetica in Conference League contro gli ungheresi dell’Ujpest. Il primo dei due, inoltre, per un altro nerazzurro in prestito, ovvero Darian Males.