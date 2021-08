Dumfries, dopo l’arrivo a Milano le visite mediche: il programma

Denzel Dumfries è arrivato questa sera a Milano, come mostrano anche le immagini girate dal nostro inviato Roberto Balestracci (vedi video). Secondo “Sky Sport”, sono previste per domani le visite mediche del giocatore, pronto a diventare l’esterno destro dell’Inter.

ARRIVO E VISITE – Dopo l’arrivo di questa sera a Milano, per Denzel Dumfries sono previste già nella giornata di domani le visite mediche. Proseguono dunque spedite le pratiche di rito da parte dell’Inter per ufficializzare il terzino olandese in arrrivo dal PSV.