Esposito, fiducia Spezia: altra conferma in attacco tra i titolari

Altra conferma in attacco da titolare per il giovane Francesco Pio Esposito di proprietà dell’Inter e in prestito allo Spezia. Farà coppia con Antenucci.

ANCORA TITOLARE – In questi minuti Spezia e Pisa scenderanno in campo per la nona giornata di Serie B. Per l’occasione, il tecnico aquilotto opta per il 3-5-2, che vedrà tra i pali Jeroen Zoet, protetto dal terzetto difensivo composto da Amian, Mühl e Nikolaou. A centrocampo, conferma per Salvatore Esposito in regia, supportato dalle mezzali Kouda e Bandinelli; sulle fasce, spazio a Elia a destra e Reca a sinistra. In attacco, c’è Antonucci a far da spalla al giovane Francesco Pio Esposito di proprietà dell’Inter.