Sassuolo-Inter Women 0-0 al 45′: poche emozioni e due infortuni!

In campo Sassuolo-Inter Women Femminile per la 3ª giornata del Campionato Femminile di Serie A allo Stadio “Enzo Ricci” di Sassuolo (MO). Le interiste chiudono il primo tempo sul risultato di 0-0. Due infortuni per parte e poche occasioni pericolose per le nerazzurre. Di seguito il report del primo tempo di Sassuolo-Inter Women.

PRIMO TEMPO – I primi 45′ di Sassuolo-Inter Women iniziano con le padrone di casa subito aggressive. Le ragazze di Rita Guarino sembrano accusare particolarmente la partenza sprint delle neroverdi, che dettano il gioco sin dai primi minuti della sfida. Dopo l’iniziale assedio del Sassuolo, il primo squillo dell’Inter Women arriva solo al 17′, con un buon tiro col mancino dal limite dell’area di Gouthia Karchouni. La conclusione viene deviata in calcio d’angolo da Kresche, che per intervenire subisce un infortunio ed è costretta ad abbandonare il terreno di gioco. Le nerazzurre iniziano a trovare fiducia e acquistare terreno ma qualche disattenzione e poca intesa non permette di arrivare con convinzione sotto la porta avversaria. Anche Guarino, al 33′, perde una delle sue titolarissime: Sofie Junge Pedersen accusa un problema di natura muscolare e al suo posto subentra Henrietta Csiszar. Nel finale dei primi 45′ arrivano due occasioni importanti per parte. Al 40′ Beccari mette fuori gioco la difesa nerazzurra: l’unica che riesce a contrastarla è Frederikke Thogersen, che le impedisce il gol del vantaggio. Al 45+3′ Flaminia Simonetti si ritrova in un’ottima posizione e con un buon pallone donatole da Haley Bugeja, ma perde il tempo con un controllo sbagliato. Il primo tempo di Sassuolo-Inter Women termina 0-0.

Sassuolo-Inter Women – Tabellino

0 SASSUOLO – INTER 0

SASSUOLO (4-4-2): 32 Kresche (16 Durand dal 21′); 20 Orsi, 85 Filangeri, 4 Gram, 7 Santoro; 12 Ndoutou Eboa, 8 Pondini, 15 Brignoli, 2 Philtjens; 9 Sabatino, 11 Beccari.

In panchina: 3 Mella, 17 Prugna, 19 Sciabica, 23 Tudisco, 27 Monterubbiano, 28 Brustia, 77 Nagy, 99 Kullashi.

Coach: Gianpiero Piovani.

INTER (4-3-3): 21 Cetinja; 25 Thøgersen, 3 Bowen, 19 Alborghetti, 2 Sønstevold; 20 Simonetti, 4 Junge Pedersen (27 Csiszar dal 33′), 5 Karchouni; 11 Bonfantini, 36 Cambiaghi, 7 Bugeja.

In panchina: 12 Piazza, 9 Polli, 10 Bonetti, 13 Merlo, 14 Robustellini, 33 Ajara Njoya, 47 Fadda, 55 Tomter.

Coach: Rita Guarino.

Arbitro: Simone Galipò (sez. Firenze). Assistenti: Iacovacci-Zezza. Quarto Ufficiale: Mariani.

Note – Recupero: 6′ (PT).