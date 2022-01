Eriksen, visite mediche superate! Ritorno in Premier League a un passo

Christian Eriksen è pronto a tornare in campo e a ripartire dalla Premier League. Secondo Lyall Thomas di Sky Sports, il danese ex Inter ha passato senza problemi le visite mediche con il Brentford.

RITORNO IN CAMPO – Sembrava quasi utopia pochi mesi fa, invece ora sta per diventare realtà. Christian Eriksen sta per tornare sui campi da gioco dopo il malore di EURO 2020. Stando alle notizie che arrivano dall’Inghilterra, il danese ex Inter ha passato le visite mediche ed è pronto a firmare con il Brentford un contratto fino al termine della stagione. Ripartendo così dalla Premier League.