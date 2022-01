Alvarez al Manchester City è ormai cosa fatta. Niente Inter per l’argentino

Julian Alvarez sarà un giocatore del Manchester City. Il club inglese ha già raggiunto un accordo definitivo con il River Plate. Niente da fare dunque per l’Inter

SFUMATO − Sfuma un obiettivo dell’Inter, ossia Julian Alvarez. Il giocatore del River Plate dalla prossima stagione giocherà con la maglia del Manchester City. A confermarlo è Fabrizio Romano, esperto di calciomercato per Sky Sport. Firmati gli ultimi documenti tra i due club con il giocatore che rimarrà in Argentina almeno fino al luglio per poi trasferirsi definitamente a Manchester sotto la corte di Pep Guardiola. Niente Inter, dunque, per l’argentino con alcuni uomini nerazzurri volati a dicembre anche in Argentina per sondare il terreno.