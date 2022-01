Eriksen, la Premier League dopo l’Inter (e Chiasso)? Una possibilità

Eriksen può ripartire dalla Premier League dopo la rescissione dell’Inter. Dal Daily Mail si segnala come il danese possa andare in Inghilterra, quantomeno per allenarsi in attesa di un nuovo club.

LA CARRIERA PROSEGUE – Christian Eriksen oggi ha parlato in maniera aperta, per la prima volta, dopo il malore di giugno (vedi articolo). In questo mese, dopo aver fatto alcuni allenamenti da solo a Chiasso, il centrocampista pensa di tornare in Inghilterra, anche se non è ancora detto se per giocare in Premier League. Secondo il Daily Mail a breve Eriksen inizierà ad allenarsi con un club “di alto livello”, anche se non ha dichiarato il nome. In giornata anche il suo agente, Martin Schoots, ha detto che il giocatore tornerà in campo (vedi articolo). Un chiaro segnale di come – fortunatamente – la carriera di Eriksen potrà continuare dopo il malore, anche se non in Italia per via del defibrillatore.

Fonte: Daily Mail