Onana all’Inter, i numeri dell’accordo. Arriva ma non al posto di Handanovic?

Onana sarà il prossimo portiere dell’Inter, a partire dalla stagione 2022-2023. Di Marzio, dopo aver parlato della questione Brozovic e Perisic per il rinnovo (vedi articolo), dettaglia i numeri del contratto dell’estremo difensore del Camerun, non è scontato sia il sostituto (immediato) di Handanovic.

TUTTO CHIUSO – Gianluca Di Marzio dà le cifre: «Se ancora in questo mercato l’Inter è in standby non si è fatta trovare impreparata per la prossima stagione. Ha chiuso con André Onana, portiere dell’Ajax: visite mediche, un vero e proprio blitz prima della Coppa d’Africa. Ha firmato un contratto di cinque anni, tre milioni di euro netti. Era in scadenza di contratto, l’Inter ha manifestato questo interesse da tempo. Voleva il giocatore, poi quando c’è stata la possibilità di concretizzare informando l’Ajax in maniera ufficiale l’ha fatto. Onana arriva a Milano per essere partner di Samir Handanovic: nella fase, almeno iniziale, non so se vice o comunque il primo, ma non il sostituto».