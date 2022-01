Villar, un’altra opzione rispetto all’Inter. In calo operazione con Vecino

Si è detto che Villar potrebbe arrivare all’Inter, in un’operazione con Vecino (formalmente non uno scambio, visto che l’uruguayano è in scadenza). Di Marzio, in chiusura di Calciomercato – L’Originale su Sky Sport, segnala un’altra opzione concreta per il giocatore in uscita dalla Roma.

NON SICURO – La Roma prova a sistemare il centrocampo per la seconda parte di stagione. Gianluca Di Marzio parla di un esubero accostato all’Inter di recente: «Gonzalo Villar no alla Sampdoria, c’è il Celta Vigo in Spagna. Da capire se l’Inter cercherà di provare a prenderlo, magari in uno scambio con Matias Vecino di cui si parla da tempo. Ma non è caldissimo in questo momento».