Eriksen: «Grazie a tutti, l’affetto mi ha aiutato in questo periodo»

Christian Eriksen è tornato a parlare e lo ha fatto al canale danese DR1. L’ormai ex centrocampista dell’Inter ha voluto ringraziare tutti i tifosi per il sostegno che gli hanno dimostrato dopo il malore che lo ha colpito nella sfida della scorsa estate tra Danimarca e Finlandia.

RINGRAZIAMENTI – Christian Eriksen ha ringraziato tutti coloro che lo hanno sostenuto con queste parole: «È stato fantastico vedere e sentire l’affetto della gente. Quello che è successo lasciato un impatto su molte persone e hanno voluto far sapere a me e alla mia famiglia che ci erano vicini. Quando ero in ospedale mi hanno detto che avrei ricevuto sempre più fiori, era strano perché non me lo aspettavo. È stato bello e gentile da parte di tutti, mi ha aiutato molto. Ancora adesso continuo a ricevere messaggi. Ho ringraziato chi ho incontrato di persona, i dottori e i miei compagni. Ora voglio ringraziare anche tutte le persone che mi hanno dimostrato il loro sostegno, mi ha aiutato ad attraversare questo periodo».