Dybala trascina la Roma, Fiorentina regolata! Mourinho a meno 3 dall’Inter

La Roma ha battuto la Fiorentina 2-0 con la doppietta di Paulo Dybala. Doppio assist di Abraham. Mourinho si riporta a meno tre dall’Inter

JOYA PROTAGONISTA − Match spezzettato all’Olimpico tra Roma e Fiorentina. Giallorossi in avanti con Dybala ed Abraham, mentre dall’altro lato Italiano risponde col terzetto Ikone, Jovic e Kouamé. Il ritmo è gradevole ma scarseggiano le occasioni. La partita cambia al minuto 24 quando Dodo si fa espellere per doppia ammonizione. La Viola, dunque, cambia disposizione richiamando in panchina Duncan e inserendo Venuti. La Roma prova ad approfittare subito della superiorità numerica e al 40′ trova il vantaggio: lancio di Cristante per Abraham che col petto prepara per Dybala, bellissima la volée della Joya per l’1-0. Nella ripresa, la Fiorentina ci prova nonostante l’uomo in meno. Italiano inserisce Nico Gonzalez e Barak per dare più brio ai suoi. È però la Roma ad avvicinarsi al raddoppio con Abraham, che sottrae palla in area di rigore ma viene stoppato sul più bello da Terracciano. All’82’ i giallorossi chiudono la gara: a confezionare il raddoppio è ancora la premiata coppia Abraham-Dybala. L’inglese serve, l’argentino fa strike. Quarto risultato utile di fila per la squadra di Mourinho tra Serie A e Coppa Italia e soli tre lunghezze di distanza dall’Inter quarta.