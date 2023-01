Assogna: «Stupito dalla Juventus contro il Napoli. Spiego perché l’Inter molto bene»

Assogna mette a confronto l’atteggiamento in campo dell’Inter con quella della Juventus nel match contro il Napoli. Di seguito le considerazioni del giornalista espresse nel corso della trasmissione di Sky Sport 24.

STUPORE – Paolo Assogna individua le differenze tra l’atteggiamento in campo dell’Inter rispetto a quello della Juventus nella partita contro il Napoli. Intervenuto nello studio di Sky Sport 24, il giornalista afferma: «Mi ha stupito molto che nessuno della Juventus accorciasse su Stanislav Lobotka. L’Inter, invece, lo aveva fatto molto bene. Si era sacrificato tanto Romelu Lukaku e, addirittura, Edin Dzeko (vedi articolo), che non è uno che aiuta tantissimo in questo». Questa la disamina di Assogna su match giocati dalle due big contro i partenopei.