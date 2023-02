Dybala: «Roma scelta migliore! Mai avuto dubbi. Qui grazie a Mourinho»

Paulo Dybala in estate è stato per tanto tempo un obiettivo più che concreto per l’Inter, tanto da essere praticamente a un passo dai nerazzurri. Poi la trattativa è sfumata, con l’inserimento della Roma che lo ha ingaggiato. A distanza di mesi, l’argentino in un’intervista su Sky è tornato a parlare della sua scelta.

SCELTA ESTIVA – Inter su Paulo Dybala prima della Roma? L’argentino non ci pensa, e riguardo la scelta fatta in estate lui ribadisce la sua intenzione: «Non ho mai avuto dubbi in nessun momento, il calore che mi ha trasmesso la gente per me è stato molto bello e mi ha spinto a dare qualcosa in più. Lo sapevo dal primo giorno, è la scelta che ho fatto insieme alla mia famiglia. José Mourinho e Tiago Pinto mi hanno spinto a venire qui».