VIDEO – Cagliari-Inter Primavera 2-3: gol e highlights della partita

INCREDIBILE TRIPLETTA – L’Inter Primavera sblocca per primo il risultato al 14′ grazie alla rete di Francesco Pio Esposito su cross di Aleksandar Stankovic. Otto minuti dopo, però, arriva il gol del pareggio dei padroni di casa con Luigi Palomba. Il Cagliari trova coraggio e non solo: al 29′ anche il gol del momentaneo vantaggio che completa la rimonta con Davide Veroli, stavolta in scivolata dagli sviluppi di un calcio d’angolo. Reagisce bene la squadra allenata da Cristian Chivu, così prima della fine del primo tempo al 41′ sulla destra Kristian Devishi si inserisce e appoggia per Esposito che realizza il 2-2 sulla ribattuta del portiere. Nel secondo tempo decide il gol vittoria anche di Esposito, tripletta per lui oggi, che a 10′ dalla fine si inventa un tiro dai diciotto metri che prima impatta sulla traversa e poi entra. Di seguito il video pubblicato direttamente dal canale YouTube del club.