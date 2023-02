Tardelli: «Inter, manca continuità per vincere! Servono alternative in attacco»

Marco Tardelli in un’intervista rilasciata ancora sul Corriere dello Sport, ha parlato dei passaggi a vuoto dell’Inter e delle responsabilità in attacco tutte su Lautaro Martinez.

PASSAGGI A VUOTO – Marco Tardelli esprime così la sua opinione riguardo il momento dell’Inter: «Anche se può sembrare scontato, si esce da queste situazioni e si trova continuità solo vincendo. Questa è la ricetta migliore. Per riuscirci però bisogna essere lucidi a livello mentale e fisicamente a posto perché la somma di queste componenti ti mette sulla strada giusta per i tre punti. In attacco speranze solo su Lautaro Martinez? Su questo non ci sono dubbi. Soprattutto con un calendario così folto, per reggere il carico servono alternative efficaci in zona gol».