Dumfries, dall’episodio della Lazio al ritorno. La svolta c’è stata

L’Inter non ha giocato a Bologna ma si prepara per la Lazio. Uno che ha svoltato la sua gara rispetto all’andata è Denzel Dumfries che ha svoltato prendendosi l’Inter a suon di prestazioni convincenti. Non è passato un girone ma insomma, l’olandese c’è.

PRESTAZIONI – Non era semplice visto le attese e il predecessore, ma Dumfries è finalmente diventato il titolare della fascia destra dell’Inter. L’olandese nella sfida di andata della Lazio è stato protagonista di un episodio di nervosismo che lo aveva messo un po’ al centro delle critiche ma ora, non un girone dopo per il calendario asimmetrico, ma molte gare dopo, si è preso l’Inter. Ora, dopo l’infortunio di Dimarco per causa sua (vedi articolo), contro la Lazio è arrivato il momento di riscattare l’andata.